Подпольщик Лебедев: удар нанесли по месту дислокации спецназа Украины в Харьковской области

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные нанесли удар, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины.
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