В Отрадном открыли выставку к 80-летию Великой Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в музее «Защитников Отечества» школы №1554 в Отрадном торжественно открылась тематическая выставка макетов, посвященная героическим событиям тех лет.
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