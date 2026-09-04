🎥 Почему большой город не сделает артиста великим? Заслуженный артист Крыма, актёр театра и кино, преподаватель Александр Денисенко рассказал, что настоящий профессионал может реализовать себя независимо от места работы.
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