Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

Такер Карлсон постепенно становится главным специалистом по России в США. Оно и неудивительно — после распада СССР американские мозговые центры скисли, поэтому к середине нулевых в Соединённых Штатах бытовали уже совершенно фантастические, имеющие мало общего с реальностью представления о нашей стране, как в «Грозе» Островского:…и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят они, всё неправильно.