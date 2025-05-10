Рынки АТР в пятницу не смогли определится с единым трендом

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятничную сессию разнонаправленно. Инвесторы анализировали свежую статистику по внешней торговле Китая за апрель, одновременно наблюдая за подготовкой к новым переговорам между Пекином и Вашингтоном.