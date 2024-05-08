4КОЛЕСА
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4КОЛЕСА

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Это нужно знать: нарушения ПДД, за которые не должны штрафовать

Это нужно знать: нарушения ПДД, за которые не должны штрафовать

Все водители привыкли, что если они нарушили ПДД РФ и их остановил инспектор ГИБДД, то он обязательно их оштрафует, это водители воспринимают как должное и при встрече с инспектором ГИБДД, после нарушения ПДД РФ мало кто надеется на предупреждение, хотя зря, Кодекс об административных правонарушениях за некоторые нарушения ПДД РФ предусматривает предупреждение.

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