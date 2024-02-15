Киркорова обвинили в исполнении песни певицы с Украины в зоне СВО

Виктор Тимошевский

Вы совсем с дуба рухнули? Уже и песни по национальному признаку решили разделить. А давайте на соседей стучать если слышим песни украинские народные или не дай Бог написанные украинскими авторами. А то распевают тут "ты ж меня пидманула, Нiч Яко Мiсячна зоряна ясная и им подобное" НЕ ПАТРИОТИЧНО.