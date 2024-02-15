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Киркорова обвинили в исполнении песни певицы с Украины в зоне СВО

Киркорова обвинили в исполнении песни певицы с Украины в зоне СВО

Покаяние поп-короля Киркорова снова не приняли.Филипп Киркоров спец бойцам СВО песню украинской певицы и сделал только хуже.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Вы совсем с дуба рухнули? Уже и песни по национальному признаку решили разделить. А давайте на соседей стучать если слышим песни украинские народные или не дай Бог написанные украинскими авторами. А то распевают тут &quot;ты ж меня пидманула, Нiч Яко Мiсячна зоряна ясная и им подобное&quot; НЕ ПАТРИОТИЧНО.
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