Покаяние поп-короля Киркорова снова не приняли.Филипп Киркоров спец бойцам СВО песню украинской певицы и сделал только хуже.
Киркорова обвинили в исполнении песни певицы с Украины в зоне СВО
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Вы совсем с дуба рухнули? Уже и песни по национальному признаку решили разделить. А давайте на соседей стучать если слышим песни украинские народные или не дай Бог написанные украинскими авторами. А то распевают тут "ты ж меня пидманула, Нiч Яко Мiсячна зоряна ясная и им подобное" НЕ ПАТРИОТИЧНО.
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