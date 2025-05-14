«Без дополнительной турели»: Российские специалисты разработали систему для дистанционного управления стрелковым оружием Новое устройство дистанционной стрельбы разработано для российских силовиков.
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«Без дополнительной турели»: Российские специалисты разработали систему для дистанционного управления стрелковым оружием Новое устройство дистанционной стрельбы разработано для российских силовиков.
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