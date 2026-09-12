«Избивал детей и травил газом»: в Новосибирске арестовали несовершеннолетнего Самира, залившего 13-летнюю девочку «перцовкой»

Суд избрал меру пресечения приезжему подростку, который устроил травлю школьнице. Всё началось с инцидента на детской площадке в середине августа.
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ВЫДВОРЯТЬ И ПРЯМО СРАЗУ!!!! БЕЗ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ!!! ЕЩЁ И С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ!!!.. .... Что уже нн понятного??? ..Эти те люди, которые спустились с гор(((--- у них НЕТ ни минталитета, ни Совевести, ..ни УМА Вооооообще!!.., т.к.у них в горах стало жить просто невозможно(((----- пусть поинтересуются к стати наши органы(((------ Нищета и Голь перекатная у них!!!...----- Вот и результаты ( в России можно всё, живите спокойно.., Прописку Вам дадут.. и т.д.)..... Вот они и едут.. и чуть что не так((--- кулаки!!, Изнасилования!!, ...Избеения!!...----- а мы здесь- в СВОЕЙ СТРАНЕ, ЕЩЕ И ВИНОВАТЫ ( нельзя иностранцев обижать).......... ПОЛНЫЙ АБСУРД!! И ВПЛОТЬ ДО ДЕГРАДАЦИИ НАШЕЙ!!НАЦИИ!!!....--------- ВСЕХ ПРОСТО ВЫГНАТЬ, ОТОБРАТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, РЕГИСТРАЦИИ... ( но думаю, что с нормальными людьми из эттх республик под всю Гребенку не стоит делать, если у них всё правильно, работают, Характеристики!!на них есть от компаний--- оставить, переписать по адресу проживания!!, чтобы зарегестрировались у участкового, и ПРИ СМЕНЕ ЖИЛЬЯ- РЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА НОВОМ МЕСТЕ( Штраф определить от 50- до 100тр)...Может что и изменится...(
Суки жрут русский хлеб, живут на пособия русского человека и так ненавидеть русский народ. А ОПГ-диаспоры выдворить или пересажать, эти преступники уже правят в стране. Дожили, что на русских землях появились этнические преступные группировки. Власть такая у нас.
Эх, Русской Общине, надо было еще до ареста малолетнего отморозка, "в тёмную", так "побеседовать" с ним, что у него позвоночник в трусы высыпался
А вот в Царской России был порядок. И не было проблем с мигрантами. Каждый знал свое место. Нужно возвращаться к самодержавию Романовых, а не сокрушаться в Интернете. Подробности в программе Монархической партии на моих страницах ВКонтакте и в Одноклассниках.
расстрелять на хуй эту малолетнюю дикую обезьяну, биомусор должен быть утилизирован без следов пребывания на этой грешной Земле
!
А где многомиллионные компенсации потерпевшим...???