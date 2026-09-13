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FiNE NEWS

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Психолог предупредила родителей об опасности давления на детей в творчестве

Родителям следует избегать давления на детей в вопросах творческих занятий, особенно если у ребёнка временно пропал интерес к ним.

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