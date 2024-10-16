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Крымское информационное агентство

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  • Dash45
    А что, только психи могут высказывать своё мнение?Керчанина, которы...
  • Сергей
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    Вот далбаёб шакалКерчанина, которы...

В Керчи задержали двоих автолюбителей за угон «Чайки»

В Керчи задержали двоих автолюбителей за угон «Чайки»

В дежурную часть УМВД России по Керчи поступило сообщение о краже автомобиля «Чайка». Потерпевший, который оставил свою машину на станции техобслуживания для кузовных работ, обнаружил ее пропажу и сразу же обратился в полицию.

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