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Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Таганрог

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Таганрог

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Уголовное дело возбуждено после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Таганроге Ростовской области.

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