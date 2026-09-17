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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов о рыбалке: «Интересно поймать арапаиму – большая и сильная рыба в Амазонке. Пока рекорд – акула на 250-300 кг, пойманная в Турции. Хочется испытать рыбацкую удачу в каждом уголке России»

Нападающий «Ванкувера» Илья Сафонов в своем блоге на Спортсе’‘ рассказал о своей рыбацкой мечте.  «Поделюсь с вами одной мечтой.

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