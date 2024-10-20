Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    А почему ее не отправили шить варежки для мигрантов в какое- нибудь северное ИТК?! Она это заслужила стопроцентно.Помните эту «врач...
  • Алексей
    Охлократия - то бишь власть народа, а народ всегда прав. Выяснить правду легко, пропустить и обвиняемого и обвинителя...Помните эту «врач...
  • Алексей
    "Огласите весь список пожалуйста", а то всё завуалировано, кто, где, когда, куда?Грязноротые

Путин - бог мелкобриттов. Продолжение

Путин - бог мелкобриттов. Продолжение

У британских журналистов есть одна вечная тема - следить за здоровьем Путина. Они тщательно считают, сколько раз президент России кашлянул во время публичных выступлений, следят за частотой моргания, а затем на основании этих подсчетов пишут свои статьи о том, как Путин непременно заболел.

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