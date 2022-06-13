Тайная доктрина

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Записки колымчанина 428

Записки колымчанина 428

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ. (Ч.3) Глава 5.Когда Сиунч-Хан с войском ушли с поля боя, чудом спасшиеся младший сын Илл-Хана Каян, и его ровесник, сын брата отца Нагос со своими жёнами, начали собирать то, что не унесли неприятели, из платья и припасов.

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