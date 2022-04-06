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Кому можно было пожаловаться в Советском Союзе: Феномен жалобных книг

Кому можно было пожаловаться в Советском Союзе: Феномен жалобных книг

Точно неизвестно, когда в Стране Советов появилась первая жалобная книга. Но неизменный атрибут советской сферы обслуживания, ставший популярным к середине 20-х, стал единственным шансом влиять на несознательных завмагов и нерадивых продавцов.

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