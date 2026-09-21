Глава УЖКХ Пролетарского района Ростова арестован за взятки

Руководитель управления ЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону Антон Сушко арестован по обвинению в получении взяток от подрядчиков за подписание актов выполненных работ.
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