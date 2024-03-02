🇷🇺 Хроники Крымской весны: 2 марта 2014 года В этот день присягу на верность народу Крыма принесли руководители ряда силовых ведомств республики и командующий ВМС Украины.
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🇷🇺 Хроники Крымской весны: 2 марта 2014 года В этот день присягу на верность народу Крыма принесли руководители ряда силовых ведомств республики и командующий ВМС Украины.