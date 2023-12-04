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Либералы - на выход. Уехали многие, но, к сожалению не все

Либералы - на выход. Уехали многие, но, к сожалению не все

Любой кризис – это не только проблемы, но и уникальные возможности, которые открываются в непростой ситуации.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, это лучше, чем сидеть на болотной кочке и ждать. когда она совсем погрузится в илистую массу. Те, кто уехал определили свою позицию. а затаившиеся продолжат своё дело. Жаль.
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10 час.
Алексей Горшков
По-моему, ЛИБЕРАЛИЗМ к данным деятелям вообще отношения не имеет! То, что какие-то УРОДЫ себя либералами называют - их проблема, они себя и интеллигентами называют - НЕ СТОИТ ИХ В ЭТОМ ПОДДЕРЖИВАТЬ !!! А вот АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ они являются! Можно назвать их &quot;РУСОФОБАМИ&quot; - но,по-моему, это не совсем правильно: &quot;русский&quot; - понятие ЭТНИЧЕСКОЕ,а гадят они не отдельному этносу,а ВСЕМУ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМУ РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ !!! Ослабление своего государства же не самоцель! Цель - выгода ДРУГОГО, КОНКУРИРУЮЩЕГО, ГОСУДАРСТВА (ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ) !!! Разновсяческие &quot;каратаевщина&quot; (объяснять, думаю, не надо), &quot;леопольдовщина&quot; (&quot;Ребята! Давайте жить дружно!&quot;), &quot;свидригайловщина&quot; (&quot;Как бы было хорошо,если бы Наполеон нас завоевал&quot;), и т.д., и т.п. - служат ослаблению собственного государства перед конкурентами! А кто сегодня наш конкурент? Сдаётся мне,что прочно в нас сидит какое-то чувство второсортности перед Западом, иногда, правда , прерывавшееся, но в целом - ПРЕВАЛИРУЮЩЕЕ !!! По-моему это началось с началом правления династии Романовых (если кто не помнит - начавшегося даже не с первого царя-Романова, а с его отца - ПАТРИАРХА ПРОПОЛЬСКИХ &quot;ТУШИНСКИХ ВОРОВ&quot; - Филарета!) Может это и неполиткорректно,но как всё больше показывает мировая практика - ТОЛЬКО СИЛЬНЫХ УВАЖАЮТ !!! Всё время вспоминаю эйзенштейновский фильм &quot;Иван Грозный&quot;,точнее - сцену венчания Ивана на царство, где один европейский посол говорит другому: &quot;Его же никто не признает&quot;! Другой отвечает: &quot;БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ&quot; ! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за &quot;мягкостью&quot; гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!! Был сильным СССР - и с финнами &quot;Вась-Вась&quot; были, и в Польше Министром Обороны наш Рокоссовский был, и Венгрия после 1956 года, и Чехословакия после 1968 г. &quot;взбрыкнувшие&quot; было,увидев,что с СССР лучше не ссориться - до 1991 г. нам друзьями были (может по кухням кто-то сидел,и на СССР пыхтел - но это ведь и у нас было)... Надо вспомнить что нашими предками были не только беззубые потенциальные жертвы,типа Каратаева, но и крайне опасные для недругов УШКУЙНИКИ (это - типа речных викингов, они во время Ига даже ордынские города занимали)! Помню какой-то советский мультик - в песне из него есть слова: &quot;Чтобы все дрожали - чтобы уважали&quot;! Но песенку эту пел ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ, по-моему - Волк, а нас воспитывали на беззубом лозунге Кота Леопольда: &quot;Ребята! Давайте жить дружно&quot;! Вот и ДОВОСПИТЫВАЛИСЬ !!!
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2 час.

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