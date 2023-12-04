Либералы - на выход. Уехали многие, но, к сожалению не все

Алексей Горшков

По-моему, ЛИБЕРАЛИЗМ к данным деятелям вообще отношения не имеет! То, что какие-то УРОДЫ себя либералами называют - их проблема, они себя и интеллигентами называют - НЕ СТОИТ ИХ В ЭТОМ ПОДДЕРЖИВАТЬ !!! А вот АНТИГОСУДАРСТВЕННИКАМИ они являются! Можно назвать их "РУСОФОБАМИ" - но,по-моему, это не совсем правильно: "русский" - понятие ЭТНИЧЕСКОЕ,а гадят они не отдельному этносу,а ВСЕМУ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМУ РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ !!! Ослабление своего государства же не самоцель! Цель - выгода ДРУГОГО, КОНКУРИРУЮЩЕГО, ГОСУДАРСТВА (ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ) !!! Разновсяческие "каратаевщина" (объяснять, думаю, не надо), "леопольдовщина" ("Ребята! Давайте жить дружно!"), "свидригайловщина" ("Как бы было хорошо,если бы Наполеон нас завоевал"), и т.д., и т.п. - служат ослаблению собственного государства перед конкурентами! А кто сегодня наш конкурент? Сдаётся мне,что прочно в нас сидит какое-то чувство второсортности перед Западом, иногда, правда , прерывавшееся, но в целом - ПРЕВАЛИРУЮЩЕЕ !!! По-моему это началось с началом правления династии Романовых (если кто не помнит - начавшегося даже не с первого царя-Романова, а с его отца - ПАТРИАРХА ПРОПОЛЬСКИХ "ТУШИНСКИХ ВОРОВ" - Филарета!) Может это и неполиткорректно,но как всё больше показывает мировая практика - ТОЛЬКО СИЛЬНЫХ УВАЖАЮТ !!! Всё время вспоминаю эйзенштейновский фильм "Иван Грозный",точнее - сцену венчания Ивана на царство, где один европейский посол говорит другому: "Его же никто не признает"! Другой отвечает: "БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ" ! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за "мягкостью" гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!! Был сильным СССР - и с финнами "Вась-Вась" были, и в Польше Министром Обороны наш Рокоссовский был, и Венгрия после 1956 года, и Чехословакия после 1968 г. "взбрыкнувшие" было,увидев,что с СССР лучше не ссориться - до 1991 г. нам друзьями были (может по кухням кто-то сидел,и на СССР пыхтел - но это ведь и у нас было)... Надо вспомнить что нашими предками были не только беззубые потенциальные жертвы,типа Каратаева, но и крайне опасные для недругов УШКУЙНИКИ (это - типа речных викингов, они во время Ига даже ордынские города занимали)! Помню какой-то советский мультик - в песне из него есть слова: "Чтобы все дрожали - чтобы уважали"! Но песенку эту пел ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ, по-моему - Волк, а нас воспитывали на беззубом лозунге Кота Леопольда: "Ребята! Давайте жить дружно"! Вот и ДОВОСПИТЫВАЛИСЬ !!!