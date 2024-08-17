Changan Uni-Z и BMW 2-Series Gran Coupe, спецверсия Nissan Pathfnider

События в автомобильном мире 11.08-17.08.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Nissan Pathfnider выпускает туристическую версию Китайский филиал Nissan представил локализованную версию модели Pathfnider, подходящую для активного отдыха.
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