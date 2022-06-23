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Индийские ретейлеры могут прийти в Россию. Что они предложат покупателю?

Индийские ретейлеры могут прийти в Россию. Что они предложат покупателю?

Индийский бизнес может занять площади уходящих европейских магазинов в торговых центрах. Правда, для этого как минимум должна снизиться стоимость арендыПрезидент России Владимир Путин анонсировал появление на российском рынке индийских ретейлеров.

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