Индийские ретейлеры могут прийти в Россию. Что они предложат покупателю?

Индийский бизнес может занять площади уходящих европейских магазинов в торговых центрах. Правда, для этого как минимум должна снизиться стоимость арендыПрезидент России Владимир Путин анонсировал появление на российском рынке индийских ретейлеров.
Индийский бизнес может занять площади уходящих европейских магазинов в торговых центрах. Правда, для этого как минимум должна снизиться стоимость арендыПрезидент России Владимир Путин анонсировал появление на российском рынке индийских ретейлеров.
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