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Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Список желающих покинуть государство растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

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