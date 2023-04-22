Посольство России приняло около 140 заявок на эвакуацию из Судана

Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Список желающих покинуть государство растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
Желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Список желающих покинуть государство растет из-за запросов от граждан стран СНГ и ряда других государств, об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
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