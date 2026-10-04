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Культуромания

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Китайский мультфильм «Привет, Везунчик!» удостоен Гран-при фестиваля анимационного кино «Анимур»

Китайский мультфильм «Привет, Везунчик!» удостоен Гран-при фестиваля анимационного кино «Анимур»

В Хабаровске завершился V Международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Гран-при смотра удостоен мультфильм китайского производства «Привет, Везунчик!» режиссера Джита Тхонга Нга, передает ТАСС.

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