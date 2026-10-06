Западные страны рискуют довести себя до экономического и политического краха из-за одержимости идеей победить Россию.
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