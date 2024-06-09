Древние артефакты Крыма: коллекции музеев пополнились уникальными экспонатами

Хорошей иллюстрацией тому, как на Западе относились и продолжают относиться к искусству и культуре других народов служит такой исторический факт: в годы Крымской войны английские офицеры провели грабительские раскопки Херсонеса, а затем, покидая Севастополь, разрушили в городе всё, и даже культовые сооружения.