Что происходит после ввода войск России на Украину. День 62-й

Губернатор Белгородской области сообщил о ряде обстрелов со стороны Украины. Лавров заявил о существовании угрозы ядерной войны, но для России принципиальна недопустимость такого развития событий.
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