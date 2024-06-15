ООН отказывается осуждать Украину за гибель российского журналиста

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где выразил глубокое разочарование отсутствием реакции Секретариата ООН на нападение Вооруженных сил Украины, которое привело к гибели российского журналиста, оператора телеканала НТВ Валерий Кожин.
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