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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Медиалиги о словах Талалаева: «Только увидел его спич. Ослоновский был лучшим на поле в матче с «Химками». Слон он или осел не имеет значения!»

Главный тренер «Химок» высказался о прозвищах футболистов в медиафутболе: «Не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».

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