В Москве ушел из жизни актер и режиссер Язгельды Сеидов. Тело известного в мире советского и туркменского режиссера нашли 24 декабря утром в его квартире на площади Рогожской заставы в Таганском районе столицы.
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