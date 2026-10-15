В сентябре в Перми расселили пять аварийных многоквартирных домов на улицах Юнг Прикамья, Железнодорожной, Сухумской, Чусовской и Авиационной, благодаря чему новые квартиры получили 268 человек.
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