Fars: Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива

Агентство Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде заявило, что Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива, а информация о якобы принятии Тегераном предложения катарских посредников по возобновлению работы акватории не соответствует действительности.