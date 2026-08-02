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Fars: Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива

Fars: Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива

Агентство Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде заявило, что Иран не давал и не даст разрешения на открытие Ормузского пролива, а информация о якобы принятии Тегераном предложения катарских посредников по возобновлению работы акватории не соответствует действительности.

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