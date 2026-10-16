В Латвии воспитатели вынуждены тайно общаться с русскоязычными детьми, чтобы не потерять работу. Александр Багнер, переехавший в Россию, делится опытом своей супруги, которая использовала подобные методы в латвийских детсадах.
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