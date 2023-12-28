Праздничный макияж глаз с металлическим блеском: 4 важных нюанса

Предновогодние корпоративы и прочие вечеринки, связанные с этим праздником — чуть ли не единственное время в году, когда более яркий, более броский, чем обычно, макияж, будет гармонировать со всеобщей новогодней атмосферой.
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