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Праздничный макияж глаз с металлическим блеском: 4 важных нюанса

Праздничный макияж глаз с металлическим блеском: 4 важных нюанса

Предновогодние корпоративы и прочие вечеринки, связанные с этим праздником — чуть ли не единственное время в году, когда более яркий, более броский, чем обычно, макияж, будет гармонировать со всеобщей новогодней атмосферой.

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