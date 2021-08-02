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Собянин оценил стоимость пандемии COVID-19 для Москвы

Собянин оценил стоимость пандемии COVID-19 для Москвы

Убытки московского бюджета за последние полтора года, связанные с распространением COVID-19, превысили 600 миллиардов рублей, из них 200 – 250 миллиардов – недополученные доходы за 2020 год, рассказал мэр города Сергей Собянин в интервью РБК.

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