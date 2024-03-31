ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщили в Минобороны РФ.
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