РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Ну Слава Богу! Может все пойдет на лад! Снова люди заживут как надо!Приставы арестова...
  • Влад Владимиров
    Увы, но с  нынешним нелигитимным руководством Украины России-матушки  сейчас здесь, к большому сожалению, разговарива...Посол Китая: все ...
  • Дмитрий Гурин
    "Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинск...Британский экспер...

ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх