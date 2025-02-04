Китай вводит пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

С 10 февраля 2025 года Госсовет Китая вводит пошлины на импорт энергоресурсов из США. Согласно указу, нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, а сжиженный природный газ (СПГ) и уголь – в размере 15%, во вторник, 4 февраля, ТАСС.