Почему в России не будут проводить деноминацию

В нашей стране прямо сейчас проводятся две денежные реформы. Первая — это постепенный переход к денежным знакам нового образца (официально уже введены в действие банкноты номиналом 100 рублей, и объявлено о новом виде банкнот 5000 рублей), а вторая — это введение цифрового рубля.