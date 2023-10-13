ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать британские гаубицы L119, пишет The Telegraph. Украинские военнослужащие пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов для данного типа вооружения.
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