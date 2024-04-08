Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Тамбове

В рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности УМВД России по Тамбовской области главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Петр Александрович Пырх проведёт приём граждан.
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