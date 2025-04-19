Лолита Милявская высмеяла “донос” «Союза добровольцев Донбасса»

Александр Муравьев

..а не пора ли эту старую киевскую прошмандовку выдворить из России? Лишить гражданства эту тварь - и в Куев её отправить к брошенной ею дочери. А вам, россияне, не хер ходить на её "концерты". Совсем и вкус и совесть потеряли.