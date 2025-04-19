Страна и люди
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Страна и люди

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Лолита Милявская высмеяла “донос” «Союза добровольцев Донбасса»

Лолита Милявская высмеяла “донос” «Союза добровольцев Донбасса»

После чего, “покаялась” в своём фирменном стиле пьяной базарной торговкиПевица Лолита Милявская в Telegram-канале зачитала обращение активистов из «Союза добровольцев Донбасса», которые пожаловались директору ДК «Аксион» на ее концерт в Ижевске.

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Комментарии
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Александр Муравьев
..а не пора ли эту старую киевскую прошмандовку выдворить из России? Лишить гражданства эту тварь - и в Куев её отправить к брошенной ею дочери. А вам, россияне, не хер ходить на её &quot;концерты&quot;. Совсем и вкус и совесть потеряли.
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