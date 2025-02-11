Цитаты великих людей: Трампу понравилось высказывание Путина о себе

Отношения Европы и Америки очень красочно описал российский президент. Слова Владимира Путина во время одного из последних его интервью, оказались настолько точными, что сегодня в текстовом варианте в своей социальной сети их разместил Дональд Трамп.
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