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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Банки в России стали чаще отказывать людям из-за долгов

Банки в России стали чаще отказывать людям из-за долгов

Финучреждения ужесточили требования к заемщикам Почти половину заявок на покупку готового жилья в России отклоняют из-за больших долгов у клиентов банка.

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Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
Ну, наконец- то, а то ВСЯ  Россия  Закредитована:- Вся Реклама зазывает народ -&quot;Возьмите  Кредит!&quot;, а отдавать как и когда будут, совсем не думают, к сожалению!!!  Привыкли жить в долг, а не по средствам!!!  Раньше такого  не было!!!👍😀👍
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