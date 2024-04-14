Банки в России стали чаще отказывать людям из-за долгов

ТА

Тамара Аристархова

Ну, наконец- то, а то ВСЯ Россия Закредитована:- Вся Реклама зазывает народ -"Возьмите Кредит!", а отдавать как и когда будут, совсем не думают, к сожалению!!! Привыкли жить в долг, а не по средствам!!! Раньше такого не было!!!👍😀👍