Финучреждения ужесточили требования к заемщикам Почти половину заявок на покупку готового жилья в России отклоняют из-за больших долгов у клиентов банка.
Банки в России стали чаще отказывать людям из-за долгов
Комментарии
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ТА
Тамара Аристархова
Ну, наконец- то, а то ВСЯ Россия Закредитована:- Вся Реклама зазывает народ -"Возьмите Кредит!", а отдавать как и когда будут, совсем не думают, к сожалению!!! Привыкли жить в долг, а не по средствам!!! Раньше такого не было!!!👍😀👍
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