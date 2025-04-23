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Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья

Хуснуллин призвал регионы продумать, как строить больше жилья

Региональным властям следует продумать, как улучшить инвестиционные условия и повысить объем строительства жилья на своих территориях, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Малая родина — сила России».

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