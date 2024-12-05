Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе

Археологи, ведущие раскопки в Херсонесе Таврическом, на территории современного Севастополя, обнаружили в некрополе находки римского периода, благодаря чему смогли выявить новые данные о погребальных ритуалах, принятых 2 тыс.
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