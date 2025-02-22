В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения

Так, начальник Отдела МВД России по Приволжскому району подполковник полиции Владимир Незванкин и заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы Михаил Матвеев провели «Урок мужества» для учащихся кадетского класса местной школы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии