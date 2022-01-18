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15 фото о том, как выглядели влюбленные в советское время

15 фото о том, как выглядели влюбленные в советское время

Многие думают, что в советское время никто не демонстрировал свои чувства. Однако это не совсем так. В этом материале мы собрали несколько трогательных фото влюбленных, а похожи ли они на нынешнюю молодежь или нет, решать вам.

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