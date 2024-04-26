«У каждого мгновенья свой резон…»

В подмосковном Павловском Посаде торжественно открыли VIII МКФ «Семнадцать мгновений» имени Вячеслава Тихонова Фестиваль основан актрисой и продюсером Анной Тихоновой, дочерью Вячеслава Васильевича и проходит ежегодно на родине н.
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