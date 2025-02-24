Тольку от них мало: Австралия вводит крупнейший пакет санкций против России

Новая Зеландия также расширила свой список санкций, добавив 52 российских гражданина, связанных с ВПК и энергетическим сектором, а также граждан КНДР, подозреваемых в поддержке российского оборонного комплекса.
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