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Тольку от них мало: Австралия вводит крупнейший пакет санкций против России

Тольку от них мало: Австралия вводит крупнейший пакет санкций против России

Новая Зеландия также расширила свой список санкций, добавив 52 российских гражданина, связанных с ВПК и энергетическим сектором, а также граждан КНДР, подозреваемых в поддержке российского оборонного комплекса.

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