Белоруссия-Лукашенко-Россия. Какое слово лишнее?

Любопытно, однакоПолитикаБелоруссия-Лукашенко-Россия. Какое слово лишнее? А если так? В ходе последних событий, связанных с Белоруссией, хотелось бы проанализировать.Вернуться к статье248НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ГалацевичТакая, скользко-мерзковатая, полупровакационная статейка . ( совесть,честь,дружба) какое слово лишнее?Александр Глущенкоещё надо развивать взаимовыгодные отношения!Olga Kirsanovaда уж.. в начале бы внешнее упралвение россией бы убрать..Александр Глущенкос этого места поподробней, пжлст.. ))) Внешнее управление и санкции ? Когнитивного диссонанса не вызывает? :)СБСергей БуйницкийА меня больше интересует кто такой Григорий Александрович? Аффтар про кого ваще пишет то?НАНаталья АндросоваКак-будто кто-то спрашивает,нужна ли нам Белоруссия,тем более Лукашенко? Мне лично нетАлександр Глущенко+++++++ он никому не нужен.. И вообще, зачем из "болота тащить бегемота".?. Как всегда белоруссия "своим партизанским отрядом идёт критикуя всех, кроме её самой :)WWaleryЭтот Цветов Сергей из компании типа Протасевича, Очевидно же Запад взбеленился с новой силой и пытается ставить различные условия - он ждет действий в любых направлениях, любых действий. Поскольку Запад не понимает что происходит и боится Путина, боится России! Что касательно санкций... нассать на санкции!Константин ЗаболотныйХарактерец у Батьки ещё тот...Но ,в конце то концов,должен же он сообразить,что его ,мягко говоря, хитроватяя позиция не может проканывать постоянно.И он уже не тот,да и белорусы уже не те,за кого он их всегда считал.Где-то он крепко промазал,подорвав к себе доверие людей.Да и нам в России уже надоели его хитрожопости в стиле и рыбку съесть и ничем и никому не обязанным быть. Определятся нужно, милок. И чем скорее,тем лучше.Многовекторная батькина белибердятина уже никого не впечатляет.Хватит крутить задницей,навроде Западных союзников,которыё, во время Великой Отечественной войны, кормили нас обещаниями открытия 2 фронта и открывшие его только тогда,когда осознали,что СССР единолино способна победить Германию. Поняли,что могут не попасть на делёж победного пирога.Смотри Александр Григорьевич,думай,размышляй и принимай решение.Понятия " Кто не с нами-тот против нас",никто пока не отменялPciha IvanovaТо есть автор желает, чтобы Лукашенко оплатил ему поддержку России! Не удивительно, что все страны прыснули от дружбы с Россией, как черт от ладана: Уж очень накладна "бескорыстные российские помощь и дружба"!Александр Глущенко133 млрд долларов БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи от России тогда где?? и по % кредитов белорусия должна России 25,5 млрд долларов. Отдавать , как-то .. НЕЧЕМ!.. За АЭС ещё --10 млрд долларов взяли кредит у России... Возврат кредита прошёл в октябре 19 года... Дружба? А зачем России ваша белоруская дружба? Понятно, что вы держитесь России , чтоб не загнутся с голодухи и треть бульбенят, из 9 млн батрачит в России на низкооплачиваемых работах.. Треть --это 3 млн, как бы не наблюдается "прыскание" других стран и это можно было наблюдать на экономическом форуме в Петербурге, где представители 130 государств подписали выгодные договора на сумму 1 трлн рублей ( от доллара Россия откажется) Путин сказал на форуме "Мы никого кормить не обязаны, забудьте" Странно , что в этом году одно чучело не разоралось , что его на форум не позвали))) Может сказали , может понялО, что приглашают только успешных, а не деревенских лузеров. Высер --не зачёт!Александр ГлущенкоАлександр Глущенкоhttps://www.youtube.com/watch?v=PKmrxcjcg3sPciha IvanovaДа, курить вредно! На мозгах сказывается!Александр Глущенко;) :)Валерий ФедосеевХитрожопость и наглость Луки может выйти боком для обоих стран. Он как бы не желает лишится безграничной власти, в тоже время не может настроить экономику и оборону Белоруссии. Если бы не Россия и Путин, он бы давно повторил судьбу хохлосрани с Януковичем.@Владимир EвтушенкоМерзкая поносная статейка, явно с подачи олигархов РФ, мечтающих о растерзании РБ, как только уберут Лукашенко.TtestorrЕсли отвечать на вопрос, поставленный в заголовке - Россия явно лишняя.... Пусть Лука сам разбирается с Беларусью... ИМХОАлександр ГлущенкоДля "евтушенко"))) А, что есть , что "терзать "??? ;) Все мало-мальски приносящие прибыль заводы закрыты и уже НИКОГДА не откроются..Треть бульбенят батрачат в России и представь, что не боятся "олигархов" работают на них.. Треть ( 3 млн) из 9 млн (!!!!!) .. И уже начали переезжать на постоянное место жительства в Россию.. Прут в Россию толпами из всех союзниц бывших . Летят, едут, идут, пробираются козьими тропами ( туркмены) и все находят работу и зарабатывают и содержат семьи свои на родинах-уродинах. И напомни мне, когда и кто из России едут в "счастливую" срану ( не опечатка) для жизни ... Пиз@еть не мешки ворочать .. :)Александр ГлущенкоСредний палец баксу, отказ от кормушки братушкам и что вообще новогоАлександр ГлущенкоУх, ну дают наши власть имущие. Такие объявления выдали на нынешнем экономическом форуме, что во многих странах в падучей бьются и отпавшие челюсти не успевают ленточками подвязывать. Речь про отказ доллару шел давно. Именно так — не от доллара, а доллару отказали от дома. Одни мечтали, чтобы это произошло, другие боялись и ржали, что мол кишка тонка. Не тонка. В течении месяца в нашем резервном фонде больше не будет доллара. Все крупные контракты, кстати, уже давно перевели на другие валюты. Роснефть уже с 2019 года ни одного контракта в баксах не заключила.Александр ГлущенкоИнтересно, о чем теперь с Путиным будет говорить Байден? Бегать вокруг нашего президента трусцой? Стоять на коленях? В США, на минуточку, инфляция раскручивается, что мама не горюй. Им такой отказ как серпом по одному месту. Да еще эти подозрительные хакеры. Фиг знает, кто там хакнул, или просто конторы поинтересничать решили для задирания цен, но в общем, кисло. Ну да по фиг на штаты. Нас они теперь больше не интересуют по большому счету. Вернее интересуют только с точки зрения военной адекватности. Современное поле войны, экономическое, они стремительно проигрывают.Александр ГлущенкоДа-да, кстати, за предыдущий месяц мы еще американские компании — владык нагнули. Все эти твиттеры, гуглы и фейсбуки. Транснациональные псевдовладыки. Многие тоже смеялись, мол моська на слона. Не фига. Многомиллионные штрафы уже присуждены, нужные данные раскрыты, обязанности соблюдать российское законодательство привиты. Порванные грелками компании пытается пошакалить и дожрать ЕС. Они тут недавно начали антимонопольное расследование по поводу фейсбука. Того, который Трампа заблокировал. Поэтому когда ВВП на форуме лениво так, с прищуром говорит, что ему по фиг, кто его там заблокирует — он имеет в виду именно то, что говорит. Вертел он все их блоки..... А вот еще один сюрприз — братушки. Сколько мы слышали риторики по поводу помощи братским народам и т. д. А теперь четко и на весь мир: «А почему мы должны кого то кормить?»Александр ГлущенкоКОРОТКО И ДОХОДЧИВО! ВСЕ ИДУТ НАХ....Комментировать
Свежие комментарии