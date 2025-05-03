Кравченко: в Новороссийске сохраняется угроза атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе сохраняется угроза атаки беспилотников. «Всю ночь военные отражали многочисленные попытки киевского режима нанести ущерб инфраструктуре города-героя.
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